Sie hätte sich gewünscht, dass sich der Ordnungshüter im Kindergarten meldet und auf die Verfehlung hinweist. Weiter könnte doch ein Aushang in der Einrichtung alle Eltern informieren. Des Weiteren vermutet die Mutter, dass sich ein Anlieger beschwert habe.

Das kann sich Einrichtungsleiterin Ulrike Barlage nicht vorstellen. Die Anwohner seien freundlich. '"'Sie passen auf, was im Kindergarten passiert, und haben mich auch schon privat angerufen, wenn ihnen etwas aufgefallen ist'"', berichtete sie. Ja, die Parksituation sei ihr bekannt. Bei gutem Wetter bringen die Eltern die Kinder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Regnet oder schneit es, werden die Kinder vermehrt mit Autos abgeholt. '"'Dann wird es manchmal eng.'"'

Eine solch '"'enge Situation'"' fand die Belmer Polizei dort am Valentinstag vor. Es habe einige Verwarnungsgelder gegeben, weil die Autos zu dicht an den Kreuzungen gestanden hätten. Ein Anlieger habe sich nicht beschwert, stellen die Ordnungshüter klar. Zudem habe es keine Veranlassung gegeben, in den Kindergarten zu gehen und dort vorzuwarnen oder die Fahrer ausrufen zu lassen.

'"'Wenn einige Eltern meinen, mit dem Wagen direkt in den Kindergarten fahren zu müssen, dann ist es an der Zeit, mal eine Verwarnung auszusprechen.'"' Diese Botschaft aus der Polizeistation ist unmissverständlich. Denn nicht nur in Astrup, sondern auch bei den Kindergärten in Powe, Icker und Vehrte steigt das Pkw-Aufkommen zur Mittagszeit, weil die Eltern '"'schnell mal eben'"' den Nachwuchs abholen - und dafür dann möglicherweise ebenso flott ein '"'Ticket'"' hinter den Scheibenwischer gesteckt bekommen.

Übrigens hat die Belmer Polizei einen passenden Tipp für die Eltern, nämlich da zu parken, wo es erlaubt ist. Speziell für die Abholer in Astrup lautet er: '"'Die Straßenzüge im allgemeinen Wohngebiet bieten ausreichend Parkmöglichkeiten, und einen 20 bis 30 Meter längeren Weg können die Eltern wohl in Kauf nehmen.'"'