Ausschließlich trockene Buchenholz-Scheite schichteten die Mitarbeiter des Bauhofes vor der Konzertmuschel auf. Ganz qualmfrei verwandelte das Ostervergnügen auf Einladung der Kur und Touristik den Konzertgarten in einen beliebten Treffpunkt. Hunderte Besucher suchten die wärmende Nähe der Flammen, die zur Freude der Kinder laut knackend ihre Funken in den abendlichen Himmel schickten. Von vorne schön warm, im Rücken winterlich kalt - dieses Missverhältnis ließ sich am Sonntag nicht nur durch gleichmäßiges Rotieren vor dem Osterfeuer ausgleichen. Ein heißer Schluck weißer Glühwein sorgte von innen heraus für angenehme Temperaturen.