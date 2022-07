«Das Letzte, was ich will oder wollte und jemals getan habe, war, irgendeinem Kollegen den Erfolg zu neiden», sagte Klopp im Vorfeld der Partie gegen Hannover 96 dem Radiosender WDR. Falls sich Heynckes angesprochen fühle, müsse er sich entschuldigen, ergänzte Klopp. «Jupp, falls du ARD hörst: Sorry. Aber ansonsten war das nun wirklich an Harmlosigkeit auch kaum zu überbieten.»