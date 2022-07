England-Legionär Clint Dempsey (Tottenham Hotspurs) hatte das Klinsmann-Team mit dem schnellsten Tor in der US-WM-Qualifikations-Geschichte bereits nach 35 Sekunden in Führung gebracht. Rodolph Austin (23. Minute) und Luton Shelton (62.) drehten die Partie mit zwei Freistoßtoren jedoch noch zugunsten von Jamaika. Die Inselkicker führen nach drei Spieltagen die Gruppe A mit sieben Zählern vor den USA (vier Punkte) an. Am Dienstag kommt es in Columbus zum Rückspiel.