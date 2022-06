Der emeritierte Professor aus Buxtehude war langjähriger Leiter der Meeresforschung im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH). Seit Beginn der 90er Jahre hat Dieter Kohnke in leitender Funktion in mehreren Kommissionen der Zwischenstaatlichen Ozeanografischen Kommission (IOC) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) an der Planung und dem Aufbau eines globalen Ozeanbeobachtungssystems (GOOS - Global Ocean Observing System) mitgearbeitet.