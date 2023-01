In diesen Tagen sieht man, sobald die Sonne herauskommt, Groß Aschener ihren Friedhof pflegen, denn der November ist der Totenmonat - und bevor der Winter einbricht, soll alles herausgeputzt sein.

Die Groß-Aschener haben einen ganz eigenen Bezug zu ihrem Friedhof. Kirchlich gehören die evgl. Groß Aschener seit Reformationstagen zum evangelischen Kirchspiel Spenge in Nordrhein-Westfalen, und auch ihr Friedhof war früher in Spenge jenseits des Warmenau-Flusses, der unten im Tal fließt und die staatliche Grenze bildet. Der Weg mit dem Leichenwagen und zur Pflege der Gräber war weit. (Der Kirchgang erfolgt zur Kirche in Klein-Aschen, NRW, weil der Weg dorthin nicht so weit ist. Nur am 1. Sonntag im Monat ist der evgl. Gottesdienst in der Kapelle in Groß-Aschen.)

Im Jahre 1932 gelang es den Einwohnern und Orts-Vertretern, einen eigenen Friedhof genehmigt zu bekommen. Am Hang des Ascher Berges - außerhalb des Dorfes im freien Feld - wurde der neue Friedhof angelegt. Es liegt auf 100 m NN Höhe, 22 Meter höher als das Dorf Groß Aschen. Damit bei der geringen Einwohnerzahl (1938 waren es nur 341 Einwohner in 83 Haushaltungen) genügend Platz für einen Friedhof angemeldet werden konnte, meldeten sich die meisten Familien für ein großes Familiengrab.

Jeder Bauer nahm eine 8er- oder 10er-Grabstelle.

Zunächst war die Kirchengemeinde Spenge der Träger; danach übernahm die Stadt Melle die Trägerschaft. Heute hat der Friedhof eine Größe von 3950 qm und hat 130 Grabstellen. Es gibt noch viel freien Platz auf dem kleinsten Friedhof des Grönegaus.

Der Friedhof ist wegen seiner Höhenlage besonders sehenswert: Man hat nach Westen, Norden und Osten einen sehr weiten Blick auf das Wiehengebirge bis zur Porta Westfalica hin. Auf dem Friedhof steht am oberen Ende des Hauptganges ein großes Steinkreuz von 1960 (aus Nachlass Johanne Hellmann, Ascher Berg). Die Toranlage aus Bruchstein mit einem Eisentor erinnert an einen herrschaftlichen Hof. Der gesamte Friedhof ist mit einer Hecke und einem Maschengitterzaun gegen das freie Feld umgeben.

Wenn ein Todesfall eintritt, wird der Sarg, anders als in Vorzeiten, als die Aufbahrung noch auf der Diele der Höfe stattfand, jetzt in der "lüttgen Klus", der kleinen Kapelle, von 1697 mitten im Dorf aufgebahrt; dort wird auch der Aussegnungsgottesdienst gehalten; dann zieht man in langem Gefolge zum Friedhof hinauf, wo die Beisetzung stattfindet.

Eine Grabstelle hat etwas Besonderes: Es ist das Grab des polnischen Zwangsarbeiters Josef Wotyka während des Zweiten Weltkrieges. Er fuhr am 14. Februar 1945 mit einem Treckerfuhrwerk die Milch des Dorfes nach Melle zur Molkerei.

Vor Wetter wurde er von einem englischen Tiefflieger tödlich getroffen. Er ist hier in Groß Aschen beigesetzt. Sein Grab wird weiter erhalten und gepflegt; eine staatliche Stelle aus Hannover kontrolliert, ob das Grab in Ordnung ist.

Vor der "Klus" im Ort steht ein neuerer großer Sandstein mit der Aufschrift "Unseren Gefallenen und Vermissten in Dankbarkeit gewidmet die Gemeinde Groß Aschen." Dann folgt das "Eiserne Kreuz"; darunter die Ziffern "1914 - 1918" und "1939 - 1945". Am Volkstrauertag findet hier die Gedenkstunde statt.