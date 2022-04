Wenn auch einzelne Ausgabenposten in den Beratungen der politischen Gremien in den vergangenen Wochen noch etwas gesenkt wurden, so mussten andere Zahlen dagegen nach oben korrigiert werden. Im Finanzausschuss der Gemeinde kamen die Änderungen jetzt auf den Tisch. Besonders stark wirken sich da die fast 50000 Euro aus, die zur Deckung der Betriebskosten des Freibades im Vorjahr zusätzlich erforderlich sind, oder auch die 25000 Euro, die an Sachkosten für die Ganztagsschule anfallen. Aber auch die Kosten für die Straßenbeleuchtung steigen von 40000 auf 53000 Euro. Wie Kämmerer Ulrich Lindhorst den sprunghaften Anstieg erläuterte, sei zum einen der Stromverbrauch um fast zehn Prozent gestiegen, zum anderen bewirke eine Nachzahlung wegen höheren Stromverbrauchs auch gleichzeitig eine höhere Vorauszahlung. Warum allerdings der Stromverbrauch gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei, müsse noch geklärt werden.

In Verbindung mit dem geringeren Fehlbetrag des Vorjahres reduzieren sich die Ausgaben so um 120000 Euro. Und die aktualisierte Einnahmenseite weist ein Plus von 18400 Euro aus. 15000 Euro entfallen davon auf die Grundsteuer B. So stehen jetzt im Verwaltungshaushalt den Einnahmen von insgesamt 7,18 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 9,77 Millionen Euro gegenüber. 635000 Euro des Defizits kommen dabei aktuell in diesem Jahr hinzu.

Der Vermögenshaushalt hat sich nur unwesentlich verändert und schließt mit 1,57 Millionen Euro ab. Aufgrund des Defizits im Haushalt wird das Konsolidierungskonzept fortgeschrieben und erweitert.

In der Diskussion zum Haushaltsplan schlug Jörg Grunert (UWG) vor, doch den Zuschuss für die Bücherei wieder in den Haushalt aufzunehmen. Denn Lesen fördere die Bildung, und bei der Nachmittagsbetreuung könne das Geld eingespart werden. Da die Ausleihe eines Buches für vier Wochen nur zehn Cent koste, könne auch hier mal über eine Erhöhung nachgedacht werden, lautete ein Gegenargument von Roland Hemsath (CDU) und Dr. Siegfried Strautmann (CDU). Und Annette Richter (CDU) wies darauf hin, dass die Bücherei Gelder von anderen Einrichtungen erhalte.

Auch der Zuschussbedarf für den Marienkindergarten wurde nochmals angesprochen. Bürgermeister Holger Richard hofft, dass bis zur Ratssitzung endgültige Zahlen vorgelegt werden. Wenn bis dahin die Zahlen nicht verifiziert seien, sollte man von den jetzt genannten 55000 Euro ausgehen, meinte der Ausschussvorsitzende Strautmann. Es wäre schön, wenn man künftig bei den Beratungen in den Ausschüssen verlässliche Zahlen vorliegen hätte.

Der Finanzausschuss leitete schließlich einstimmig Haushaltsplan und Konsolidierungskonzept an den Rat weiter, der am 3. März darüber abstimmen wird.