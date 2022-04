Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Kleine Laster und große Sehnsüchte 24.03.2008, 23:00 Uhr

An manchen Tagen läuft einfach alles schief: Die Mohnbrötchen sind ausverkauft, der Friseur macht Betriebsferien, und die Mülltonne steht auch schon wieder in der falschen Einfahrt. Doch es gibt ein unfehlbares Rezept gegen den Trübsinn derart rabenschwarzer Tage: "Kein Tief kann so tief sein, dass ein Paar neue Schuhe das nicht rausreißt", verriet Helga Licher.