'"'Enkel Philipp kam ins Haus und erzählte, er habe neue Enten gesehen'"', erzählt Renate Kluth. Seit einer Woche nun leben die Vögel, die ursprünglich aus Ostasien stammen und hier zu Lande eher in Zoos zu finden sind, in Wersen auf der Düte. Und dort sorgen die beiden Exoten für mächtig Wirbel, schließlich ist gerade Paarungszeit. Ein Erpel ist eben auch nur ein Mann, und so muss sich das Mandarin-Männchen vehement gegen seine Stockenten-Nachbarn durchsetzen, die auch Gefallen an seiner Partnerin gefunden haben. Und obwohl die neuen Wasservögel um einiges kleiner sind als ihre heimischen Artgenossen, behaupten sie sich auch bei der Futtersuche rabiat gegen die '"'Großen'"'.