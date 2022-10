Momentan arbeitet der Komiker und Film-Regisseur Michael „Bully“ Herbig an einer Kinofassung von „Wickie und die starken Männer“, die ab dem 9. September in den Kinos läuft. In Lohne führt Mark Spitzauer die Regie.

Wie in der Zeichentrickserie reist Wickie viel durch die Weltgeschichte. Böse Wölfe lauern im Wald und grausame Piraten auf dem Meer. Aber der pfiffige Wickie hat immer die rettende Idee. Ohne ihn stünden sein Vater Halvar und die Männer aus dem Dorf Flake manchmal ganz schön dumm da.

Wickie ist der beste Beweis dafür, dass nicht die Größe oder die Muskelkraft zählt, um ans Ziel zu kommen. Es ist eher manchmal ein Vorteil, klein und gewitzt zu sein. Wickie schafft es, die Wikinger aus den verzwicktesten Situationen zu retten. Sogar dem bösen Sven und seiner fiesen Piratenbande kann er immer wieder ein Schnippchen schlagen.

Die Vorstellungen finden ab dem 19. Juli immer sonntags, mittwochs oder freitags um 16 und 20 Uhr statt. Der Eintritt kostet vier bis sieben Euro. Weitere Infos im Internet unter www.freilichtbuehne-lohne.de.