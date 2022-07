Klare Formen und dezente Farben - so sieht für Experten derzeit wegweisendes Design bei der Einrichtung aus. Das zeigt ein Blick auf die 15 Gewinner des Designpreises «Interior Innovation Award - Best of Best 2013», der auf der in Köln (14. bis 20. Januar) vergeben wurde. Der Preis vom Rat für Formgebung gilt als weltweit begehrte Auszeichnung der Einrichtungsbranche.