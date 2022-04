Zum Weltkindertag blickten große und kleine Sänger dem Motto des Konzertes gemäß „Through the eyes of a child“ durch die Augen eines Kindes. Wirkungsvoll wandelten sie dabei unter der Leitung von Gabriele von Oppen und Bärbel Neumann zwischen den Genres. „Lass die Leute frei!“ Energisch schleuderten Singmäuse und Singing Rats im Wechsel mit den Gospel Singers die Forderung Moses dem widerstrebenden Pharao entgegen. Mit Rap und Rhythmus gewannen sie dem bekannten „Go, tell it to the mountain“ neue Seiten ab.

Mutige Solisten traten aus den Reihen der Kinderchöre hervor, die sich mit kindlich-unbeschwerter Glaubensfreude in die Herzen der vielen Besucher sangen. Mit ansteckender Begeisterung schickten sie den „Gospelexpress“ durch die Kirche und erklärten ganz ohne falsche Bescheidenheit: „Wir sind Wunderkinder!“ Doch der musikalische Blick durch die Augen eines Kindes kennt auch die ernsten Seiten. In eindringliche Harmonien kleideten die Gospel Singers deshalb die hochaktuelle Aufforderung Michael Jacksons „Heal the world“.

Zu einem bewegenden Bild von Armut und Aussichtslosigkeit avancierte Elvis Presleys „In the ghetto“. Die Mauritius Gospel Singers blieben bei den Schattenseiten des Lebens jedoch nicht stehen: Zwischen schlichtem Unisono und klangvoller Mehrstimmigkeit wiesen sie angesichts drängender Kinderfragen mit „Mehr als dies“ über das Diesseits hinaus. Ein Feuerwerk der Glaubens- und Musikbegeisterung entfachten sie zu den satten E-Gitarren-Klängen von Pastor Rainer von Oppen und Willy Knigge und den treibenden Schlagzeugrhythmen von Christoph Hartmann mit „Put your hand“.

Zu einfühlsamer Klavierbegleitung entfalteten sich die klangschönen Harmonien des Bekenntnisses „Thy will be done“. Als ansteckender „Gute-Laune-Gospel“ empfahl sich das spritzig intonierte „If I need a reason“. Von Herbert Grönemeyers „Kinder an die Macht“ bis zum anspruchsvoll umgesetzten Spiritual „Wade in the water“ spannte sich der Bogen des facettenreichen Konzertes, das anderthalb Stunden lang zum Mitwippen, Mitschnippen und Mitklatschen aufforderte.

Mit stehenden Ovationen feierten die Besucher die Chöre, die noch am Vortag bei einem Benefizkonzert in Borgholzhausen auf der Bühne gestanden hatten. Am Ende blieb angesichts unermüdlicher Zugabe-Rufe nur der geordnete Rückzug – und die Aufforderung an das Publikum: „Kommen Sie beim nächsten Mal wieder!“