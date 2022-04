Die Ausgangssituation: Noch immer steckt die Samtgemeinde tief im Schuldensumpf. Zwar haben die so genannten Bedarfszuweisungen des Landes der Kommune Luft verschafft, doch gibt es noch immer großen Handlungsbedarf. Samtgemeindebürgermeister Peter Selter hat deshalb immer wieder darauf gepocht, dass der Landkreis für einen gewissen „Strukturausgleich“ in der Region sorgt. Dass also beispielsweise Kommunen wie Ostercappeln oder Fürstenau, die im Gegensatz zu Georgsmarienhütte oder Wallenhorst nur über wenig Steuereinnahmen verfügen, eine gewisse Summe eben als Ausgleich bekommen, um wieder finanziell beweglich zu werden. Das soll nun auch geschehen. Insgesamt geht es in diesem Jahr um eine hohe sechsstellige Summe.