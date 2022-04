Keine Hektik, kein Lärm. Nicht Laptop oder Handy bestimmen das Tagesgeschehen, sondern die Glockenschläge über geduckten Backsteinhäusern. Meistens lassen eilige Reisende auf dem Weg an die Nordseeküste die Inseln der Ruhe am Straßenrand liegen. Wer den Fuß vom Gaspedal nimmt und nach Pilsum, Groothusen oder Rysum abzweigt, steht bald vor einem der mächtigen mittelalterlichen Gotteshäuser – und zunächst vor verschlossener Tür. „De Sleudel haad de Pastor in Hus“ (den Schlüssel hat der Pastor im Haus), ruft ein Pilsumer Dorfbewohner und stellt fest: „Bi uns is ahlns en bietje anners“ (bei uns ist alles ein bisschen anders).

Wie fast alle Kirchen in diesem Zipfel „ganz oben links“ auf der Landkarte von Deutschland steht die stattliche Kreuzkirche von Pilsum in der Mitte einer Dorfwarf, den Fluchthügeln bei Sturmfluten. Weil jedes Dorf seine eigene Kirche beanspruchte, boomte im 13. Jahrhundert der Kirchenbau. Zwar waren die stolzen Friesen aufihre Freiheit bedacht und lehnten Adelsherrschaft und weltlichen Schutz ab, auf himmlischen Beistand wollten sie aber nicht verzichten.

Mit ihrem massiven, eckigen Turm sei Pilsums Kirche das Wahrzeichen der Krummhörn, erklärt der Küster stolz, während er die schwere Holztür öffnet. Wowh!! Das weite, schnörkellose Innere ist ein Architekturmix aus Gotteshaus und Wehrturm. In den rustikalen Hügelkirchen fanden Menschen Zuflucht vor Wasser, Sturm und Piraten. Die Türme wiesen nicht nur Gläubigen, sondern auch Seefahrern den Weg.

Zeit für ein „Friesendinner“. Ländliche Spezialitäten und weithin unschlagbare, mit Spinat und Schafskäse gefüllte Teigwaren stehen gleich um die Ecke im „Alten Brauhaus“ auf der Speisekarte. Liebhaber deftiger Hausmannskost nehmen im Gasthof „Königsblau“ Platz. Harald Appelhagen ist Schalke-Fan und serviert in dem kleinen Familienbetrieb unter Fußballwimpeln, Schals und Fotos die zartesten Rouladen zwischen Emden und Greetsiel.

Fünf Autominuten weiter wartet Groothusen, eines der ältesten Dörfer in der Krummhörn. Das lang gestreckte Kirchenschiff der protestantischen Glaubensburg ist weiß getüncht. Das Sonnenlicht, das durch die Fenster blinzelt, verleiht dem auf Zweckmäßigkeit reduzierten Inneren etwas Heiter-Mediterranes. Der von einer früheren Kirche übriggebliebene Turm hat ein wenig Schlagseite und „lehnt“ sich an den 600 Jahre alten „Neubau“ an.Wie kühn die Konstruktion frei stehender Glockentürme auf dem immer noch unsicheren weichen Marschboden war, zeigt der bedenklich windschiefe Kirchturm im benachbarten Suurhusen. Messungen hatten Anfang der 90er Jahre ergeben, dass die aus dem Lot gewichene Suurhusener Sehenswürdigkeit knapp fünf Millimeter schiefer sei als ihr Konkurrent in Pisa.

Groothusen hatte als ehemaliger Handelsplatz nahe am Wasser gebaut. Wo gerade ein paar Touristen über knirschende Muschelwege spazieren und der Stille auf dem Kirchenhügel lauschen, wo ein Pärchen im hohen Gras versucht, mit den Augen vorüberfliegende mächtig getürmte Wolken am endlosen Himmel festzuhalten, und wo im Frühjahr ein Meer aus Raps blüht, klatschten vor einem halben Jahrtausend Nordseewellen an das Ufer. Manchmal gesellte sich wildes Säbelrasseln hinzu. Als einflussreiche Häuptlingsfamilien sich in die Haare gerieten, ruhten Schaufel und Kelle für den emsigen Kirchenbau. Die Manningas, Tom Broks und Cirksenas zogen sich zurück in kleine Burgen. Von den drei Häuptlingssitzen in Groothusen hat nur die Osterburg raue Zeiten überlebt. Ein paar Schritte vom Dorfzentrum entfernt wird in dem hufeisenförmigen Flügelbau Friesengeschichte lebendig. In einem Anbau können Gäste Fremdenzimmer mieten und in knarrenden Biedermeierbetten den herben Charme der alten Festung genießen.