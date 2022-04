Die Willkommensworte, die Rudolf Hesekamp vom Kirchenvorstand zu Beginn der Heiligen Messe überbrachte, unterstrichen die Mitglieder der Kirchengemeinde im bis auf den letzten Platz besetzten Gotteshaus mit spontanem Applaus. Hesekamp freute sich, dass mit dem Amtsantritt von Hubert Bischoff die einmonatige Vakanz in der St.-Sixtus-Pfarrei beendet sei. Gleichzeitig überreichte er dem Priester den symbolischen Schlüssel für das Gotteshaus. Bischof ist Nachfolger von Pastor Rudolf Kruse, der in den Ruhestand verabschiedet worden war.

In seiner Predigt rief Emslanddechant Reinhard Molitor dazu auf, in der Kirchengemeinde zusammen zu stehen. Die Gemeinschaft der Gläubigen sei keineswegs ein ,,Auslaufmodell", sondern eine bedeutende ,,Kraftquelle" für die Menschen. Als weiteren Aspekt einer ,,positiven christlichen Leitkultur" formulierte Molitor den Anspruch, Abstand vom ,,Kirchturmdenken" zu gewinnen. ,,Liebe Deine eigene Kirchengemeinde genau so stark, wie die benachbarten Kirchengemeinden", sagte Molitor an Hubert Bischof gerichtet.

Diese Einstellung sei um so bedeutsamer in Zeiten, in denen ein Mangel an Geistlichen bestehe. Ebenfalls in Werlte sei das spüren, wohl auf Dauer werde in St. Sixtus die Stelle eines Kaplans nicht mehr besetzt werden könne. Unter diesen Vorzeichen sei für den Pastor eine tatkräftige Unterstützung durch die Kirchengemeinde unabdingbar. Hauptaufgabe des Priesters sei die ,,Verkündigung"des Wortes Gottes, hob der Emslanddechant hervor. Das Wirken des Geistlichen dürfe keinesfalls reduziert werden auf die ,,Ablieferung religiöser Dienstleistungen", verband er mit dem Priesteramt eindeutige Wertvorstellungen. Möge im gemeinsamen Miteinander St. Sixtus eine lebendige Kirchengemeinde bleiben, rief Molitor den Gläubigen zu.

Stationen von Pfarrer Hubert Bischof waren bislang Lingen, Quakenbrück und Ankum. Der gebürtige Glandorfer hatte in Münster studiert und war 1990 zum Priester geweiht worden. Seit vier Jahren war er als Kaplan in Ankum tätig. Zudem engagierte er sich als Dekanatsjugendseelsorger und Präses der katholischen Landjugend (KLJB).

In seinem neuen Wirkungskreis wurde Hubert Bischoff gestern von einer großen Zahl von Gläubigen sowie von Abordnungen zahlreicher Vereine willkommen geheißen. Im Anschluss an die Eucharistiefeier, die unter Beteiligung von Emslanddechant Molitor und Dechant Heinz Dunker zelebriert wurde, fand ein Empfang im Saal des Hotels Hahnenkamp statt.