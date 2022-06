FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Vermischtes Kirchen in Lingen und Lünne ausgeraubt 23.04.2010, 13:00 Uhr

Diebe haben zwei Kirchen in Lingen und Lünne am Donnerstag ausgeraubt. Die Polizei ermittelt jetzt auch wegen Vandalismus. Das hat sie am Freitag mitgeteilt.