Einem ziemlich eng gestrickten Zeitplan folgt der Oberhirte des Bistums Osnabrück, Dr. Franz-Josef Bode, am Wochenende in Fürstenau, Hollenstede und Schwagstorf. In den drei Gemeinden, die einen Gemeindeverbund bilden, steht nicht nur der kontrollierende Blick in die Kirchenbücher an, viel wichtiger ist dem Bischof der Austausch mit dem hauptamtlichen Seelsorgeteam und den 103 Jungen und Mädchen, denen er in Festgottesdiensten das Sakrament der Firmung spendet.

Im Alten- und Pflegeheim St.-Reginen-Stift beginnt Bode am Freitagmorgen in Begleitung von Pfarrer Hubert Schütte den Besuch in Fürstenau. Leitung und Vertreter des Kuratoriums stellen ihm die Einrichtung vor, die bis Anfang der neunziger Jahre ein Krankenhaus war. Geschäftsführer Markus Fromme hält den Besuch für ein '"'segensreiches Omen'"', denn das Stift plane in Kürze eine Erweiterung der Pflegeplätze, um sich verstärkt um demenzkranke Bewohner kümmern zu können.

Der Dank gelte auch den Franziskanerinnen aus Thuine, die seit 1892 den Geist des damals als Krankenhaus gegründeten St.-Reginen-Stiftes mit geprägt hätten, ergänzt Kuratoriumsvorsitzender Reinhard von Schorlemer, als er die Geschichte vorstellt, die bereits 1887 mit dem Vermächtnis von Regina Nieberg beginnt.

In der Kapelle feiert der Bischof einen kurzen Wortgottesdienst mit den Bewohnern. Die Botschaft an die Senioren ist eindeutig: '"'Ich will während meines Besuches nicht nur in Gesichter derer schauen, die das Leben noch vor sich haben'"', sagt er. Er wolle denjenigen Ermutigung und Stärkung zukommen lassen, die in der Gesellschaft oft an den Rand gedrängt, in Einrichtungen wie dieser aber in die Mitte geholt würden. '"'Jeder Mensch hat seine eigene Würde, und die hängt nicht ab von Alter oder Jugendlichkeit.'"'

Eine Stunde später sitzt Bischof Bode mit Bürgermeister Schröder, Stadtdirektor Kamlage, Vertretern des Rates, der Verwaltung, der Schulen und der Bundeswehr im Sitzungssaal des Schlosses. Kirche und Kommune, das wird in dem einstündigen Austausch deutlich, sitzen im '"'gleichen Boot'"', wie Bode es nennt. Knapper werdende Finanzen forderten auch in der Kirche eine sehr oft als schmerzlich empfundene Neuorganisation der Seelsorge '"'und den Abschied von altbekannten Strukturen in den Kirchengemeinden'"'.

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit in einem Gemeindeverbund ist der Wortgottesdienst in der Sellberg-Kapelle zwischen Schwagstorf und Fürstenau. Die Enge im kleinsten Gotteshaus des Gemeindeverbundes ist wohl symbolisch zu verstehen: In Zukunft, sagt der Bischof, müssten die Gläubigen noch enger zusammenrücken.