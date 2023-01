In letzter Zeit rückt immer stärker das Thema Jugendgewalt in den Vordergrund. Wie schätzt ihr die Situation hier in Lingen ein?

Swantje: Nicht schlimmer, aber auch nicht weniger schlimm als anderswo – und das ist schon schlimm genug. Auch Fälle von Mobbing an Schulen kommen uns immer wieder zu Ohren. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter kommen aber zumeist aus anderen Schichten als diejenigen, von denen häufig diese Probleme ausgehen. So ist es schwer, wirklich einen Kontakt zwischen beiden herzustellen.

Holger: Ja, das stimmt. Viele unserer Jugendgruppenleiter sind Gymnasiasten. Ich nehme wahr, dass Schüler aller Schulformen unter einem großen Leistungsdruck stehen. Vermeintlich schwächere Mitschüler zu mobben ist dann für einige eine Art Ventil. Hier brauchen wir dann starke junge Leute, die dagegenhalten und nicht als Mitläufer agieren.

Swantje: Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken sehen wir als eine unserer Aufgaben. Dies versuchen wir zum Beispiel durch theaterpädagogische Projekte umzusetzen. Leider können wir aber nur im Kleinen dagegen vorgehen, da unsere Kapazitäten für mehr nicht ausreichen.

Wie werden eure Angebote denn angenommen? Haben die Jugendlichen angesichts von „Turbo-Abi“ und zunehmendem Alltagsstress überhaupt noch Zeit für zusätzliche Aktivitäten?

Swantje: Das Interesse z.B. für unsere jährliche Lesenacht, Gruppennachmittage und Jugendgottesdienste ist auf jeden Fall da. Allerdings reicht die Zeit der Kinder und Jugendlichen häufig tatsächlich nicht für ein langfristiges, regelmäßiges Engagement.

Holger: Wir erreichen noch viele Jugendliche mit unseren Angeboten. Kindergruppenstunden oder manche Aktivitäten verlagern sich jedoch zunehmend auf den späten Nachmittag und auf das Wochenende. Die Jugendlichen stellen fest, dass sie sich durch ihr Engagement - sei es als Gruppenleiter bei Jugendfreizeiten, bei Rhetorikkursen oder den derzeit laufenden Vorbereitungen für das Kirchenzelt beim kommenden Welt-Kinder-Theaterfest – positiv weiterentwickeln. Und gerade diese Persönlichkeitsbildung wollen wir natürlich fördern.

Was haltet ihr vom Gedanken der Ökumene, und gibt es auch Kontakte zu Jugendlichen, die keiner christlichen Religionsgemeinschaft angehören?

Holger: Unsere Zielgruppen sind ja fast identisch: Kinder und Jugendlicher aller Konfessionen, da gibt es viele Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und aus Prinzip haben wir auch keine Vorbehalte gegen eine Beteiligung nicht-christlicher Jugendlicher.

Zum Schluss noch eine vielleicht schwierige Frage: Weshalb sollten sich Jugendliche heute überhaupt noch mit einem christlichen Kontext identifizieren?

Swantje: Weil die Kirche ein großes Netzwerk bietet, in dem man sehr viele Leute kennenlernt, wo man sich zu Hause fühlen kann und wo alle auch voneinander lernen können. Gemeinschaft fordern, fördern und entwickeln steht dabei im Vordergrund.

Holger: Wir versuchen, von einem christlichen Menschenbild ausgehend, die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Eine starke Persönlichkeit – das ist auch die beste Prävention gegen Mobbing und Gewalt. Wir versuchen, Werte zu vermitteln: Woran kann ich mich orientieren, und was ist wirklich wichtig im Leben? Außerdem: Die Kirche hat einfach viel zu bieten – auch für Kinder und Jugendliche.