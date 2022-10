Dr. Kassing hatte erklärt, die Verfahrensweise der Stadt Melle, den Kindergartenplatz erst zum 1. August des dem Geburtstag folgenden Jahres vorzuhalten, sei mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmt.

In Gesprächen mit der zuständigen Dezernentin des Landkreises, Kreisrätin Gartemann, und der zuständigen Sachbearbeiterin bei der Stadt Melle, Frau Haferkamp, ist Gerda Krämer bestätigt worden, dass jedes Kind nach dem dritten Lebensjahr Anspruch auf einen Kindergartenplatz habe, und zwar während des ganzen Jahres. Dafür gebe es klare gesetzliche Vorschriften, die im Niedersächsischen Kindertagesstättengesetz verankert sind, erklärt Gerda Krämer.

Beispiel: Wenn ein Kind erst nach dem 1. August drei Jahre alt wird, kann es beispielsweise im September oder Januar angemeldet werden. Maßgebend ist der Geburtstag. Sollte zu diesem Zeitpunkt kein Vormittagsplatz mehr zur Verfügung stehen, muss den Eltern ein ebenfalls den gesetzlichen Ansprüchen genügender Nachmittagsplatz angeboten werden. Klagen gegen einen Nachmittagsplatz müssen beim Landkreis eingereicht werden, bestätigt Gerda Krämer eine Aussage von Dr. Kassing.

In welcher Art und Weise man in Zukunft dazu übergehen muss, das Anmeldeverfahren dahingehend zu verändern, um von Anfang an Plätze für später dazukommende Kinder freizuhalten, werde die politischen Gremien beschäftigen müssen, erklärte Gerda Krämer. Politisch ausdiskutiert ist nach ihrer Einschätzung auch nicht die laut Umfrage des Landkreises Osnabrück von vielen Eltern gewünschte ganztägige Betreuung ihrer Kinder, wofür noch keine Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt worden seien. Als nicht richtig bewertet Gerda Krämer die Aussage, dass aufgrund des Kindergartenkonzeptes für die Stadt Melle eine ganztägige Betreuung nur in Melle-Mitte erfolgen könne, was der Landkreis ebenso bewerte.