Diesen Auftrag erteilte der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Der Maßnahmenkatalog soll dem Ausschuss Anfang des neuen Jahres zur Beratung vorgelegt werden. Die SPD-Fraktion hatte einen Bericht über Kinderarmut im Emsland beantragt. Bereits in der Sitzung, die im Maria-Anna-Hospital in Lengerich stattfand, wartete die Verwaltung zu diesem Thema mit einer umfassenden Vorlage auf. Mit Stand vom 13. September 2007 wurden im Landkreis Emsland vom Fachbereich Arbeit 2436 Personen im Alter von unter 25 Jahren betreut. Davon sind 1369 Personen ohne Schulabschluss und 2243 Personen ohne Berufsabschluss. Als arbeitslos wurden 569 Jugendliche erfasst, von denen 247 ohne Schulabschluss und 505 ohne Berufsabschluss sind.

Stellvertretend für die Verwaltung kamen Sozialdezernentin Henni Krabbe und der Ausschuss überein, dass das Hauptaugenmerk bei der Bekämpfung der Kinderarmut auf die Verbesserung der Lebenssituation sozial schwacher Familien gelegt werden sollte mit dem Ziel, die Chancen im Bereich von Bildung und Ausbildung nachhaltig zu verbessern.

Hans Flüteotte (CDU) geht davon aus, dass die dafür notwendigen Mittel bereits 2008 im Kreishaushalt zur Verfügung gestellt werden. Er verwies darauf, dass auch das Land ein Programm zur Bekämpfung der Kinderarmut angekündigt habe.Peter Raske (SPD) appellierte an die Verwaltung, die Untersuchung nicht auf Familien zu beschränken, die ALG II beziehen. '"'Es gibt einen Grenzbereich von Familien, die zwar kein ALG II beziehen, aber trotzdem in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen leben'"', meinte der Sozialdemokrat. Nach Angaben von Frau Krabbe wäre es allerdings für die Verwaltung im Gegensatz zu den ALG-II-Empfängern (Betreuung bzw. Förderung vom Landkreis) schwierig, aussagefähige Daten von Familien zu erhalten, die an der Schwelle zum ALG II leben.