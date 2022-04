Die Kunstwerke der Kinder sollen nicht in einer Schublade verschwinden. Die Stadt sagte deshalb bereitwillig ihre Unterstützung zu, um sie, auf witterungsbeständige Folie gedruckt, im Rahmen der Kinder-Kunst-Meile der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die gerahmten Originale sollen künftig im Rathaus und in örtlichen Geschäften und Lokalitäten zu sehen sein.

'"'Die Kinder werden an die Kunst herangeführt und haben zugleich eine sinnvolle Beschäftigung in den Ferien'"', lobte Bürgermeister Drago Jurak die Aktion. Die Präsentation sei darüber hinaus eine interessante Bereicherung für die vielen Besucher des Kurortes.

Gemeinsam mit Bürgermeister Jurak überzeugte sich gestern Nikolaus Schuck, Vorsitzender der Kunstschule Paletti, vom Arbeitseifer der jungen Künstler. '"'Die Kinder-Kunst-Meile wird nicht nur ihre Freude am Malen, sondern auch ihr Selbstbewusstsein fördern'"', betonte er. Seit 1996 ist die Kunstschule Paletti, die ihren Hauptsitz in Georgsmarienhütte hat, mit einer Außenstelle in Bad Iburg vertreten. Im Rahmen der Ferienaktion regten die Dozentinnen die Jungen und Mädchen nicht nur dazu an, ihre Lieblingsplätze zusammenzutragen. In einer Vorbesprechung notierten die Kinder auch, was ihnen in Bad Iburg noch fehlt.

Genannt wurden Hochseilgarten, Eisbahn, Hallenbad. Ihre Wünsche nahm Jurak aufmerksam zur Kenntnis.