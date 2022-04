Um den Strahlenopfern so effizient wie möglich helfen zu können, findet am 17. Juni ein Benefizkonzert im Forum Alte Werft statt. Um 19.30 Uhr tritt die Mezzosopranistin Gabriele Prahm auf. Die am Flügel von Ronald Herold begleitete Sängerin wird Stücke von Richard Strauß, Puccini, Verdi, Cole Porter, Andrew Lloyd Webber, Nico Dostal, Franz LehÑr und Johann Strauß zum Besten geben. Bei diesem Konzert wirken darüber hinaus das Sinfonie-Orchester des Gymnasiums Marianum aus Meppen und das Vocalensemble Cantarem Aschendorf mit. Karten sind im Vorverkauf beim Kulturkreis Papenburg, Kiosk Bösing in Aschendorf, Andreas Gebbeken, Dorfstraße 23 in Tunxdorf und Hermann Hermes, Keuzstraße 11 in Aschendorf erhältlich.

Unter dem Motto ,,Kinder aus Tschernobyl tanzen und singen für Kinder aus Tschernobyl" trat die Gruppe ,,Sintez" aus dem weißrussischen Gomel in den letzten drei Jahren bereits 15 mal im emsländischen und ostfriesischen Raum auf. Der Erlös dieser Auftritte kam ebenfalls dem Fond Humanitär zugute. Auch in diesem Jahr wird die Kinder-Theatergruppe wieder nach Deutschland kommen. Am 21. Juni startet die Tournee in Bad Doberan, geht dann weiter nach Meppen (3. Juli), Oldenburg (9. Juli) und Bad Zwischenahn (10. Juli). Auch für Unterbringung, Verpflegung und Versicherung dieser Kinder ist der Verein auf Spendengelder angewiesen.