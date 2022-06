Nach dem stattlichen 5:1 gegen Bad Laer zu Pfingsten tritt die Mannschaft von Trainer Ulrich Elseberg heute (19.30 Uhr) mit sehr guten Chancen auf einen weiteren Sieg an, denn zu Gast ist der SVK beim Tabellenvorletzten der Niedersachsenliga, Union Meppen. Quasi in die genau andere Richtung geht es bei der zweiten Partie, die die Kettenkamperinnen am Sonntag zu Spitzenreiter SG Jesteburg/Bendestorf führt. Holt der SVK aus diesen Partien die volle Punktzahl, wären die Aussichten auf den zweiten Tabellenplatz wieder realistischer. Doch leicht wird das natürlich nicht.

Der Saison-Kehraus steht hingegen schon für die beiden Mannschaften aus der Bezirksoberliga an: Die SG Schwagstorf/Hollenstede, die am vergangenen Spieltag mit dem 0:3 gegen Hollage die letzte Möglichkeit zur Qualifikation für die zukünftige neu gestaltete Bezirksoberliga verpasste, empfängt am Sonntag (11 Uhr) das Schlusslicht aus Bad Bentheim und will dort zum Abschluss mehr erreichen als beim 2:2 im Hinspiel.

Schwer wird es dagegen für die DJK Schlichthorst, die ebenfalls am Sonntag um 11 Uhr den Spitzenreiter vom Piesberger SV zu Gast haben wird. Besonders die Schlichthorster Defensivreihe wird gefordert sein, denn der Tabellenführer stellt mit 60 erzielten Treffern die deutlich beste Sturmreihe der Liga. Im Hinspiel klappte das trotz der 1:2-Niederlage ordentlich.