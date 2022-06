Je länger der Abend, desto herzlicher noch die Verabschiedung, die ja kein Abschied war, denn Jürgen Oltmanns bleibt mit seiner Frau Brigitte in Melle wohnen und wird weiterhin - außer als Gastprediger in der Petri-Gemeinde noch in Gremien tätig sein wie im Aufsichtsrat des Christlichen Klinikums. Die Zusammenfassung der beiden konfessionellen Krankenhäuser bewertete Landrat Manfred Hugo als das Meisterstück schlechthin der Oltmannschen diplomatischen Fähigkeiten. Mit seinem ausgeprägtem Verhandlungsgeschick habe er immer das optimale Ergebnis für Kirchengemeinden und Mitarbeiter, für die Menschen im Kirchenkreis Melle herausgeholt. Oltmanns habe es verstanden, Kirche und ihren Stellenwert auch in den politischen Körperschaften präsent bleiben zu lassen. Jürgen Oltmanns hinterlasse einen gut bestellten Acker, dankte Hugo im Namen des Landkreises und aller Kommunen im Kirchenkreis.