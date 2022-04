Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Kemper jetzt auch ein Thema im Kreistag 26.09.2008, 22:00 Uhr

Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat zur Sitzung des Kreistags am Montag (Beginn 16 Uhr) einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Das Thema „Vorfälle bei Kemper aufklären!“ solle als zusätzlicher Tagesordnungspunkt behandelt werden, heißt es in dem Papier der Grünen. Landrat Manfred Hugo solle dem Kreistag über die Ergebnisse seines Besuches mit der Kreisfrauenbeauftragten Susanne von Garrel bei der Firma Kemper berichten. Nach dem Willen der Grünen soll folgender Antrag zur Abstimmung gestellt werden: „Der Kreistag unterstützt die Verwaltung des Landkreises bei der Aufklärung über mögliche Schwangerschaftsuntersuchungen und -abbrüche im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen bei der Firma Kemper in Nortrup und möglichen ähnlichen Fällen sowie der Vorbeugung und Unterbindung solch skandalöser Ausnutzung und Unterdrucksetzung von Frauen, die eine Arbeit suchen beziehungsweise sie nicht verlieren wollen.“