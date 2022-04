Die vier Musiker stammen aus Meppen, Papenburg und Vrees und spielen seit sieben Jahren zusammen. Ihr Repertoire umfasst neben der irischen auch schottische, bretonische, englische und keltische Musik. Der Zeitrahmen dieser Musik geht von etwa dem 12. Jahrhundert bis in die Neuzeit. „Wir spielen die Musik aber immer mit unserem typischen ,Weathercock-Stil‘“, erläutert Detlef Sayk („Lefty“) aus Papenburg, neben der Gitarre auch zuständig für Gesang und Perkussion und eines der beiden Gründungsmitglieder.

Das zweite Gründungsmitglied ist Helmut Korte („Otto“) aus Meppen, der sich neben der Flöte für den Gesang und das Spiel mit der Mandoline verantwortlich zeichnet. Im Laufe des Zusammenspiels gab es bereits einige Wechsel bei „Weathercock“. Die weiteren Bandmitglieder sind Maria Kösters (Akkordeon, Flöte, Perkussion und Steppetanz) Verena Tholen (Gesang und Perkussion).

Zahlreiche Zuschauer fanden den Weg zur Herrenmühle, um sich durch den „Enthusiasmus und die Spielfreude der Band anstecken zu lassen“ (Wilhelm Eikens). Das Programm führte sie durch die keltische Seele Europas. Ausgehend von Irland über Schottland, die Bretagne bis hin zu einem deutschen Lied mit einem Text von Heinrich Heine war zu hören, das dieses Volk sich in seiner Hochzeit über weite Teile Europas bis an das Schwarze Meer ausgebreitet hatte. Erläuterungen erleichterten die Einordnung und verschafften Hintergrundwissen. Der eigenständige Sound von „Weathercock“ wusste die Zuhörer zu begeistern.

Die Band ist Ende November wieder in Meppen im „Irish Wolfhound“ zu hören. Die nächste Veranstaltung an der Herrenmühle findet am 23. August statt: Ein Bluesabend mit „Pignose and the Bluesmobil“.