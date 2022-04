Dabei wird die Offerte des französischen Ziegelei-Anlagenbauers Ceric von Insolvenzverwalter Dr. Norbert Küpper favorisiert. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es bei Keller noch viele Probleme zu lösen. Ceric will nämlich nur 340 der derzeit 480 Beschäftigten übernehmen. Weitere zehn Beschäftigte der Internet-Firmensparte „Transgate“ werden nach Osnabrück gehen. Weitere zehn könnten zu einem Ceric-Zulieferer an den Bodensee gehen. Für 120 Mitarbeiter steht die Zukunft damit in den Sternen. Einige sind alt genug für den Vorruhestand, Küpper appellierte dringend, davon Gebrauch zu machen. Wer sonst noch gehen muss, soll nach Alter und Betriebszugehörigkeit entschieden werden. Die anderen Angebote sehen jeweils noch weniger Arbeitsplätze vor.