Sicher ist sicher, hat sich der 66 Jahre alte Gitarrist der Rolling Stones vielleicht gedacht. Denn schon wenige Seiten später beginnt der für seinen exzessiven Drogenkonsum bekannte Musiker, seinen Zustand während so mancher Tour zu beschreiben. Drogen spielten dabei immer eine Rolle. Drogen und Musik. Nur bei den Frauengeschichten bedient Richards nicht das sprichwörtliche Klischee von «Sex and Drugs and Rock 'n' Roll».

Was die Musik angeht, ist das meiste über Richards wohl schon geschrieben. Sein Buch nun gibt auch viel aus dem Privatleben preis. Am Dienstag kam es zeitgleich in mehreren Ländern heraus. Das deutsche Hörbuch dazu spricht Stephan Remmler, der ehemalige Sänger der Band Trio. Mit reichlich Selbstironie erzählt Richards, wie er als Junge in England die Platten von Muddy Waters und Chuck Berry hörte. Wie es war, als er seinen Schulfreund Mick Jagger mit Anfang 20 auf einem Bahnhof wiedertraf und die beiden beschlossen, zusammen Musik zu machen. Der Durchbruch als Band, die Entstehung von Songs wie «Jumpin' Jack Flash» oder «Honky Tonk Women» (1969) - Richards findet seine eigenen, oft ziemlich deutlichen Worte und räumt mit so mancher Legende auf. Oft beschäftigt er sich mit den Drogen, seinem Kampf dagegen, und wie sie sein Leben bestimmten. Mick Jaggers Ex-Frau Jerry Hall warf ihm vor einigen Wochen in einem Interview vor, Rauschgift zu verherrlichen. Doch im Buch versucht er auch zu erklären, wie es zu seiner Sucht kam. «Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich das erste Mal Heroin nahm», schreibt er. Als die gesundheitlichen Beschwerden anfingen, habe er sich immer noch gesagt: «Keine große Sache, ich verstehe nicht, was die Leute haben. Das sollen Entzugserscheinungen sein?» Irgendwann sei ihm dann aber klar geworden, dass er nicht mehr ohne konnte. In den Siebzigern sei das noch alles anders gewesen, versucht er zu erklären. Viele Drogen gab es legal. Doch er war über Jahrzehnte hin süchtig. Erst vor wenigen Jahren kam die Einsicht. Nach einem Unfall hörte er auf. Weitaus weniger wild als etwa beim Bandkollegen Mick Jagger ging es in Richards' Liebesleben zu - sofern man ihm glauben will. Vor allem zwei Frauen bestimmen sein Leben. Anita Pallenberg, die ihn in jungen Jahren begleitete, und seine Ehefrau Patti Hansen, mit der er seit beinahe 30 Jahren verheiratet ist. Viel Raum nehmen im Buch auch seine Eltern ein, die mittlerweile beide gestorben sind.