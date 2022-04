Was war passiert? Als er an diesem Wintertag mit seinem Schlepper und einem angehängten Güllefass den Weg am Teglinger Bach befuhr, wo beidseitig die Anlagen des Windparks Lingen-Ochsenbruch stehen, wurde er um 11.30 Uhr von einem lauten Knall überrascht. Geschockt von diesem Geräusch, trat er reaktionsschnell auf die Bremse. '"'Im gleichen Augenblick rutschte eine Ladung Eis vom Schlepperdach auf die Motorhaube'"', berichtete Roters unserer Zeitung.