Der Augsburger Frust angesichts der selbst in Überzahl wieder nicht bezwungenen Heimschwäche saß tief. «Wir müssen mit dem einem Punkt leben. Aber wenn wir im Abstiegskampf bestehen wollen, müssen einfach Heimsiege her», klagte Mittelfeldakteur Tobias Werner nach dem Duell in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05. Eine ganze Halbzeit hatten die Schwaben nach der Roten Karte für Shawn Parker (45+1. Minute) in Überzahl agiert und doch den ersten Heimsieg seit mehr als vier Monaten und den erhofften Sprung auf den Relegationsrang verpasst.

Auch die Gäste waren nach dem Punktgewinn in Unterzahl alles andere als zufrieden. «Ich habe dem Schiedsrichter nach dem Spiel die Hand gegeben und ihm gesagt, dass er in der ersten Halbzeit eine desolate Leistung abgeliefert hat», sagte 05-Manager Christian Heidel aufgebracht. Der nach seiner Gelb-Sperre ins Team zurückgekehrte Adam Szalai hatte Mainz mit seinem zwölften Saisontor (43.) in Front gebracht, Sascha Mölders (57.) rettete dem FCA vor 25 541 Zuschauern immerhin einen Zähler. «Der Verlauf ist sehr ärgerlich. Wir haben eine Halbzeit Überzahl und es reicht nur für den Ausgleich», klagte Werner weiter. Auch die Mainzer waren unglücklich. «Ich bin enttäuscht. Wir haben geführt. Die Rote Karte hat das Spiel entschieden. Wir waren einer weniger. Der Punkt ist in Ordnung», sagte Torschütze Szalai. Bei frostigen Temperaturen entwickelte sich ein munteres Spiel. Augsburg ging nach vier Partien ohne Niederlage mit Selbstvertrauen ans Werk. Mit engagiertem Pressing versuchten die Schwaben, das gefällige Spiel der Mainzer zu unterbinden. Doch fast wären die Bemühungen früh durch einen Fauxpas zerstört worden. Jan-Ingwer Callsen-Bracker zwang seinen Schlussmann zu einem irren Reflex. Alexander Manninger (6.) im FCA-Tor verhinderte den Rückstand. Auf der anderen Seite parierte Christian Wetklo einen Kopfball von Ragnar Klavan (11.). Ein Schuss von Marcel de Jong (16.) strich am Tor vorbei. Seine Cleverness deutete Szalai schon an, als er einen Ball über Manninger lupfte, den dieser schon im Toraus wähnte, doch Callsen-Bracker (19.) klärte diesmal für seinen Schlussmann. Ein Parker-Treffer aus Nahdistanz wurde von Schiedsrichter Tobias Stieler (Obertshausen) wegen Abseits nicht anerkannt, eine sehr knappe Entscheidung. Hektisch wurde es dann kurz vor der Pause. Ronny Philp musste nach einem Foul von Junior Diaz mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung raus - Augsburg wirkte durcheinander.