“Wir machen das nicht mit,“ sagte Regierungssprecher Olaf Glaeseker am Montag gegenüber unserer Zeitung zu einem Vorschlag von Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Dieser hatte die Einrichtung einer „Verhandlungsgruppe Nukleares Endlager“ angeregt, die die gesetzlichen Kriterien für die Endlager-Suche bestimmen soll. Beteiligen sollen sich in dem Gremium neben den Bundestagsfraktionen und den Ländern Vertreter von Energieversorgern, Umweltverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und anderen Interessengruppen. In einem Jahr solle die Verhandlungsgruppe Vorschläge machen, erklärte Trittin in Hannover. Bis 2006 werde dann das Gesetz verabschiedet, dass die Kriterien verbindlich klärt.