Vermischtes Katie Holmes muss wegen «Sandy» Premiere verschieben 31.10.2012, 10:11 Uhr

Der Monstersturm «Sandy» hat auch die Pläne von Schauspielerin Katie Holmes (33) durcheinandergewirbelt. Eine für Samstag geplante Premiere am Broadway in New York, bei der Holmes eine der Hauptrollen spielen sollte, wurde verschoben, wie die Veranstalter mitteilten.