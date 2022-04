Fürth tut viel für das Andenken an den Nationalspieler, der 17 Jahre lang das Trikot mit dem Kleeblatt der Spielvereinigung trug. Nicht nur mit der Zustellung der Post an einen Verstorbenen ohne genaue Anschrift. Das Einfamilienhaus steht übrigens in der Bohnenstraße 3, hundert Meter vom Playmobil-Stadion alias Ronhof entfernt. Weil es drüben in Nürnberg anlässlich des fünfzigjährigen Berner Jubiläums seit dem 30. April eine Max-Morlock-Ausstellung zu besichtigen gibt, durfte Fürth nicht zurückstehen – alte Franken-Rivalität zwischen Spielvereinigung und Club. Am 22. Juni wurde im Fürther Rundfunkmuseum die Karl-Mai-Ausstellung „1954 – Zwei Fürther in Bern“ eröffnet, die bis zum 1. August läuft. Der zweite Fürther ist der noch lebende Herbert Erhardt, der in der Schweiz zu keinem Einsatz gekommen war. Else Mai hat in diesen Wochen viel zu tun, die Erinnerungsstücke unter die Museen zu bringen.

Neben der Berner Spielkluft fürs Nürnberger Museum Industriekultur hat sie den Schweizer Ausgehanzug ihres Mannes samt Hut und Trenchcoat dem Historischen Museum in Speyer für die Ausstellung „Am Ball der Zeit“ zur Verfügung gestellt. „Für unsere Ausstellung in Fürth waren noch sehr viele Exponate da“, erzählt Frau Mai. Eine Uhr von Sepp Herberger, die Medaille von Jules Rimet, Fotos, Schriftstücke und, und, und. Sie wählt gern die Wir-Form, „weil ich meinen Mann noch immer in alles einbeziehe“.

Schon zu Lebzeiten hatte die Stadt den berühmten Sohn nicht vergessen. Als „Charly“ Mai seine Wanderjahre als Profi und Trainer bei Bayern München, Young Fellows Zürich und FC Dornbirn sowie beim ESV Ingolstadt beendet hatte, das Schreib- und Tabakwaren-Geschäft in der Münchner Baaderstraße abschloss und ins Haus nach Fürth heimkehrte, erhielt der gelernte Konditor eine Anstellung als Sportlehrer in der Hauptschule Stadeln.

Erst mit 25 Jahren war der Renner und Rackerer Nationalspieler und im achten Länderspiel Weltmeister geworden. Mai galt als Stiller im Lande und Unauffälliger in der Nationalmannschaft. „Er war ein geradliniger Mann, der immer offen und ehrlich seine Meinung gesagt hat“, schildert Else Mai den Charakter ihres Mannes. Charly Mai starb am 15. März 1993 im Alter von nur 64 Jahren an Leukämie.

Über sich, sein Spiel und das Finale hat Karl Mai einmal gesagt: „Mein größtes Plus war wohl meine Schnelligkeit. Außerdem kannte ich keine Nervenbelastung.“ Vor dem Berner Endspiel habe ihn Herberger zur Seite genommen und auf die Sprungkraft und Technik von Kocsis eingestellt. „Herberger sagte zu mir: Was der Kocsis macht und wo er hingeht, das ist ganz wurscht. Dranbleiben müssen Sie an dem bis zum Schlusspfiff wie ein Kettenhund.“ Auftrag erfolgreich ausgeführt.