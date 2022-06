Als der neue Kölner Erzbischof Paulus Melchers 1866 in Aachen eine Reliquie Karls des Großen für seinen früheren Bischofssitz Osnabrück erbat, hielt sich die Freude des Osnabrücker Domkapitels in Grenzen. Die Domherren beschlossen in ihrer Kapitelssitzung am 4. Juli 1866, das "fromme Geschenk" abholen zu lassen - allerdings ohne gleich ein Datum dafür festzulegen. So geriet das Angebot zunächst aus dem Blick.

Am 3. September 1868 setzte Domdechant Bernardus Völler das Thema "Karlsreliquie" wieder auf die Tagesordnung des Kapitels, dessen Interesse aber nach wie vor noch nicht so recht erwachte. Die Domherren erneuerten ihren zwei Jahre zuvor gefassten Beschluss mit dem Zusatz: Das Nähere soll noch bestimmt werden.

Erst eine persönliche Begegnung des Domdechanten mit Erzbischof Paulus in Köln brachte die Wende und bewog das Kapitel 1872, das Geschenk nunmehr abzuholen. Am 16. September 1872 reiste die zweiköpfige Osnabrücker Delegation nach Aachen, um die vom dortigen Kapitel für die hiesige Kathedrale zur Verfügung gestellte Reliquie Karls des Großen, den rechten Unterarmknochen, in Empfang zu nehmen, was am 19. in feierlicher Weise bei versammeltem Kapitel in der Sakristei des Doms vor sich ging. Der Domdechant legte dem Domkapitel bereits am 23. September während der folgenden Sitzung die Reliquie, mit dem Siegel des Aachener Colegiatcapitels versehen und mit der Unterschrift der anwesenden Capitulare auf dem begleitenden Diplom "fidemirt", vor.

Hatte Erzbischof Melchers gehofft, mit der Karlsreliquie einen Beitrag zur Identität des erst 1858 wieder gegründeten Bistums Osnabrück zu leisten, so mochte das Domkapitel ihm bei solchen Überlegungen nicht zu folgen. Sie ließen das Stück einstweilen vom Präsentiar sodann im Kapitelsarchiv deponieren, womit das 132-jährige Schattendasein des ungewöhnlichen Geschenks seinen Lauf nahm.

Aus dem Kapitelsarchiv gelangte es in den Reliquienbestand des Bischofs von Osnabrück, der es 1987 dem Diözesanmuseum übergeben ließ. Erst in der Ausstellung "Karl der Große und Osnabrück" ist die rechte Elle Karls erstmals öffentlich zu sehen: freilich in kostbare Seide gehüllt und in einen Zylinder aus Silber und Glas eingeschlossen.

Wohl von dieser Elle erhielt die Kirchengemeinde St. Karolus Magnus im emsländischen Wippingen zwei kleine Knochenfragmente, die sich ebenfalls in einer kleinen Dose aus Silber und Glas im Diözesanmuseum befinden. Nach dem Ausstellungsende am 25. Oktober sollen beide Reliquiare wieder im Bischofshaus aufbewahrt werden.