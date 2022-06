Dem widersprach für die Verwaltung Paul Plottke: Die Erteilung einer kompletten oder teilweisen Baugenehmigung vor Abschluss des Verfahrens sei "durchaus möglich". Zudem habe es eine vorzeitige Bürgerbeteiligung gegeben, in der sich auch die Träger öffentlicher Belange schon geäußert hätten.

"Bürokratie kann gar nicht schnell genug laufen", fand SPD-Ratsherr Reinhold Waldhaus. Wenn wie in diesem Fall ein Investor 2,5 Millionen Euro mitbringe, sei eine zügige Bearbeitung seines Falles "in Ordnung". Es gehe außerdem im Verfahren nicht um eine Neuaufstellung eines Bebauungsplanes, sondern nur um eine Änderung "in Nuancen". "Das ist alles im rechtlichen Rahmen", sagte Waldhaus.

"Die Bürger sagen, die können machen, was sie wollen", fand sein Fraktionskollege Dieter Schloms kritische Worte für das Verfahren. Was beim Coma-Markt zu lange gedauert habe, das gehe hier etwas zu schnell, fand CDU-Ratsherr Friedrich König. Direkt vergleichen lassen sich die Verfahren allerdings nicht: Der neue Verbrauchermarkt liegt in einem Gebiet, für das ein komplett neuer Bebauungsplan erarbeitet worden war. Die neue Spielscheune steht auf einer bereits überplanten Fläche: Hier war ursprünglich ein Supermarkt vorgesehen.

Das Projekt an sich wollte im Rat niemand infrage stellen. "Das ist eine gute Sache", betonte auch Revermann, der mit seiner Wortmeldung die Diskussion ins Rollen gebracht hatte. An der Einfahrt zum ersten Riester Ferienhausgebiet entsteht eine imposante Halle, die eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten be schlechtem Wetter bieten soll. "Das verlängert die Saison am Alfsee", freute sich gestern Bürgermeister Anton Harms, der bei der Sitzung noch wegen Erkrankung gefehlt hatte. Am Montag wird an der Halle bereits Richtfest gefeiert.