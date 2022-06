An diesem Wochenende geht es für die SG Voltlage zweimal auf den Platz. Heute Abend (19 Uhr) könnte im Heimspiel ein weiterer Befreiungsschlag nach dem Sieg am Pfingstmontag in Engter gelingen. Denn dann tritt die Elf von Trainer Otto Trame gegen den TuS Berge an, der nach der famosen Hinrunde nun wohl nur gerade eben dem Klassenerhalt entgegenstrauchelt. Und auch am Sonntag, wenn Voltlage in Achmer antritt, ist die Spielgemeinschaft nicht chancenlos, auch wenn sich die Achmeraner über die Feiertage von den Strapazen erholt haben sollten.

Dem SV Kettenkamp bleibt nichts anderes, als auf Patzer des Konkurrenten zu hoffen. Doch dazu müssen auch noch eigene Punkte kommen. Zuletzt beim 1:4 in Alfhausen boten die Kettenkamper keine besonders mutmachende Leistung. Da ist eine Steigerung dringend nötig, um am Sonntag in Neuenkirchen zu bestehen bei der Eintracht, die darauf hofft, die starke Form vom 5:2-Sieg in Eggermühlen konserviert zu haben.

Nur noch auf Abschiedstour befindet sich der TuS Engter. Nach der Niederlage gegen Voltlage war die Hoffnung auf den Klassenerhalt dahin. Je nach den Ergebnissen wird der Abstieg wohl schon an diesem Wochenende auch rechnerisch besiegelt. Gegen BW Merzen II im morgigen Heimspiel (16 Uhr) will sich die Mannschaft des Trainergespanns Ralf Winkler/Ingolf Sollmann aber noch einmal mit einer guten Leistung vor dem eigenen Publikum präsentieren.

Einige Wochen gab es Spekulationen über eine mögliche Relegation zur Bezirksliga. Diese sind nun beendet, da der FCR Bramsche seinen Platz in der Bezirksliga in der nächsten Saison einnehmen will. Insofern geht es heute (20 Uhr) nicht um allzu viel, wenn im Spitzenspiel der TuS Badbergen als Tabellenvierter den direkt vor ihm postierten SV Quitt Ankum empfängt. Beide Mannschaften präsentierten sich aber in den letzten Partien in ausgezeichneter Verfassung, so dass zumindest eine ansehnliche, unterhaltsame Partie erwartet werden kann. Badbergen ist am Sonntag gegen den TuS Berge noch einmal im Einsatz, beide zum zweiten Mal am Wochenende.

Auch Quitt Ankum geht am Sonntag wieder auf Reisen. Zum letzten Auswärtsspiel in dieser Serie treten die Quittler bei der SG Ostercappeln/Schwagstorf an.

Auf dem Relegationsplatz, der nun gar keiner mehr ist, steht seit dem 6:2 gegen Eggermühlen am Mittwoch wieder Aufsteiger TV 01 Bohmte, der ebenfalls schon heute diesen Rang verteidigen will im Auswärtsspiel bei Eintracht Rulle. Die Ruller haben es im Verlauf dieses Wochenendes mit zwei sehr unterschiedlichen Mannschaften zu tun: Denn während die Bohmter ihr Potenzial wohl optimal ausgeschöpft haben, zeigte der SV Alfhausen selten die Leistung, die er bringen kann. Am Sonntag ist der SVA zu Gast bei der Eintracht und nimmt einen weiteren Anlauf, nachdem beim 4:1-Sieg gegen Kettenkamp gute Ansätze zu sehen waren.