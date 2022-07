«Für den Kunden bringt das die Chance, alles in eine Hand zu legen: Messen, Kehren, Warten - dafür braucht er dann nur noch einen Termin statt drei», sagt Andreas Müller, Vize-Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Dort wird schon die neue Schornsteinfeger-Konkurrenz geschult - in Blaumann statt schwarzer Kluft und Zylinder: Heizungsbauer drängen mit Zusatzqualifikation auf den lange abgeschotteten Markt.

Doch beim Gang über die Dächer der bunt getünchten Reihenhäuser könnte der Schornsteinfeger schon in wenigen Monaten anderen Kaminkehrern begegnen. Denn zum Jahreswechsel fällt nach mehr als 70 Jahren das Schornsteinfeger-Monopol, Preise ersetzen viele Gebühren. Hausbesitzer können sich dann ihren Kaminkehrer aussuchen - und hoffen, viel Geld zu sparen. Es dürfte aber Jahre dauern, bis der Wettbewerb in Schwung kommt.

Die Schornsteinfeger fürchten nicht, dass die neue Konkurrenz ihnen beim Angebotspreis das Wasser reichen kann. «Wer zu einzelnen Kunden fährt, hat viel höhere Anfahrtskosten als wir, die wir von Haus zu Haus gehen», meint Andreas Kramer, der Sprecher des Zentralverbands Deutscher Schornsteinfeger.

Auch Uwe Heybert bleibt gelassen. In seinem Kehrbezirk in Neukölln hat er sich umgehört: «90 Prozent bleiben beim alten Schornsteinfeger.» Denn alle dreieinhalb Jahre müssen sie ihn ohnehin holen. Dann steht die «Feuerstättenschau» an, bei der auch festgelegt wird, wie oft der Kamin in der Zwischenzeit gekehrt werden muss. Und diese Schau ist weiter dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vorbehalten - der so beim Kunden einen Fuß in der Tür behält.