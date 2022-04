Der 40jährige Angela ist Moderator und Autor der Sendung „SuperQuark“, die seit 1993 bei RAI Uno läuft und wissenschaftliche Themen darbietet. Mit durchschnittlich elf Millionen Zuschauer ist die Magazinsendung eine der erfolgreichsten Produktionen in Italien der letzten Jahre, die zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird. Das Fernsehteam zeigte sich beeindruckt von der Größe und dem außergewöhnlichen Aufbau des Museums und der Ausgrabungstelle. „Hier spürt man Geschichte ganz deutlich“, bemerkte Angela, der in Italien als einer der prominentesten Fernsehmoderatoren gilt und mit der Popularität eines Thomas Gottschalk in Deutschland verglichen wird.

Der Lebenslauf des Italieners liest sich wie ein Stück aus dem Reiseführer. Geboren in Paris, studierte Angela in Rom, Havard und New York Naturwissenscaft, Paläoantropologie, Wirtschaft und Psychologiee. Er forschte in Zaire, im Oman und in der Mongolei und veröffentlichte zahlreiche Bücher über die Herkunftsgeschichte des Menschen.

„Ich möchte die kleinen Dinge der Vergangenheit erzählen und meinem Publikum anschaulich vermitteln“, betonte Angela. „Die Menschen interessieren sich für die Details und die alltäglichen Dinge des Lebens.“ Den Erfolg seiner Sendung sieht Angela darin begründet, „dass wir versuchen, Geschichte lebendig zu erzählen“. Kalkriese sei ein Ort, der große Fußspuren in der Geschichte, aber insbesondere in der Italiens hinterlassen habe.

Mit fundiertem Wissen und einer Portion Charme fesselt er seine Zuschauer und vermittelt auf eine spannende Art und Weise wichtige Details der Varusschlacht. „Es ist wichtig für mich, an historischen Orten zu drehen, um den Zuschauer besser erreichen zu können“, sagte Alberto. Im September wird dann zur besten Sendezeit die Niederlage der Römer in Kalkriese im italienischen Fernsehen zu sehen sein.