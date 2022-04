2008 - Jüngster Titelträger in der Geschichte der Formel 1 ist der Brite Lewis Hamilton, der mit 23 Jahren, 9 Monaten und 26 Tagen Weltmeister wird.

2007 - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) feiert ein erfolgreiches Börsendebüt. Die Emission von rund 30 Prozent des Grundkapitals bringt der Stadt Hamburg rund 1,17 Milliarden Euro ein.

1998 - In Mecklenburg-Vorpommern besiegeln Sozialdemokraten und PDS die bundesweit erste rot-rote Koalition. Am folgenden Tag wird die neue Regierung unter Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) vereidigt.

1979 - Die Uraufführung des Stücks «Amadeus» von Peter Shaffer in London über Mozart wird zum größten Bühnentriumph des Jahrzehnts.

1964 - Erstmals seit dem Bau der Mauer 1961 treffen DDR-Bürger in der Bundesrepublik ein. Der DDR-Ministerrat hatte am 9. September Rentnern Besuchsreisen in den Westen gestattet.

1948 - Entgegen allen Erwartungen gewinnt der demokratische Amtsinhaber Harry S. Truman die Präsidentenwahl in den USA gegen den Republikaner Thomas Dewey.