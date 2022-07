Manche schwören auf Pflegemythen. Da wird beispielsweise ein Kupferpfennig in die Vase gelegt, der den Schnittblumen Nährstoffe liefern soll. «All das bringt den Pflanzen wenig», sagt Matthias Perner, Gärtnermeister und Mitglied im Hessischen Gärtnereiverband in Frankfurt am Main. Manches könne sogar schaden - gerade mit Resten aus der Kaffee- oder Teekanne sollten Pflanzen nicht versorgt werden. «Tee oder Kaffee beeinflussen den ph-Wert der Blumenerde. Auf Dauer wird sie zu sauer, und die Pflanzen bekommen keine Nährstoffe mehr», warnt Perner.