Vier Tage lang bittet die Kommune ihre älteren Mitbürger zu den Seniorennachmittagen 2009 in den Saal am Kasinopark. Dort erwartet die Rentner wie bei der Eröffnung gestern Nachmittag nicht nur Speis und Trank, sondern neben Bürgermeister Heinz Lunte und den Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, die wie seit 28 Jahren für den Sanitäts-, Bewirtungs- und Garderobendienst zuständig sind, auch ein unterhaltsames Bühnenprogramm.

„Die Perlen von Ostfriesland“, das volkstümliche Schlagerduo Jenny und Jonny, gestalten an allen vier Nachmittagen einen Auftritt für die Älteren. Das auch aus dem Fernsehen bekannte Duo bot bereits zur Premiere eine gelungene Mischung aus Schlager und volkstümlicher Musik, die bei den Besuchern des Seniorennachmittags gut ankam. Im Anschluss sorgten die „Original Borgloher Dorfmusikanten“ bis über das offizielle Ende um 18 Uhr hinaus dafür, dass zahlreiche Tanzpaare über das Parkett im Kasinosaal schweben konnten.

14,69 Prozent Senioren

Zu Beginn der von der Abteilung Soziales, Bildung und Sport der Stadt unter Leitung von Michael Pohlmeyer organisierten Veranstaltung begrüßte Bürgermeister Heinz Lunte die Senioren. Er verwies darauf, dass 2009 221 Senioren mehr in der Stadt lebten als noch 2008. Die Quote der über 70-Jährigen liegt inzwischen bei 14,69 Prozent. Das sind 4891 Menschen von 33296 Einwohnern.

Und obwohl das Gewerbesteueraufkommen gerade mal ein Fünftel des vergangenen Jahres betrage, habe die Stadt doch noch genug Geld, um für ihre älteren Mitbürger die Spendierhosen anzuziehen, betonte Lunte.

Obwohl die Zahl der Senioren in Georsmarienhütte stetig steigt, sind die Besuchszahlen der Seniorennachmittage relativ konstant. In Ermangelung eines größeren Saals und nach dem Ende der „Dütehalle“ finden sie seit einigen Jahren im Saal am Kasinopark statt.