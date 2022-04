Der Kabarettist WErner Schneyder hat im Alter von 74 Jahren zum zweiten Mal geheiratet. FOTO: Archiv Vermischtes Kabarettist Schneyder: Zweite Hochzeit mit 74 27.09.2011, 12:30 Uhr

Der Kabarettist Werner Schneyder hat im Alter von 74 Jahren zum zweiten Mal geheiratet. In Spittal an der Drau gab der Österreicher der 21 Jahre jüngeren Regine Bulling das Jawort, wie die Zeitschrift «Bunte» am Dienstag berichtete.