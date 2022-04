Ein weiterer Bauabschnitt mit einer Länge von etwa zwei Kilometern von Wippingen in Richtung Neubörger soll in Kürze ausgeschrieben werden. Der Landkreis teilte in diesem Zusammenhang mit, dass der Kreuzungsbereich der K 113/B 70 zeitgleich mit der vom Straßenbauamt Lingen geplanten Umbaumaßnahme am Kreuzungsbereich B 70/K 168 (Abzweigung Renkenberge) ausgebaut werde.