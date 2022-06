Die Bedingungen waren ungünstig: Schlechtes Wetter verdarb die Nachsaison, die Hauptsaison verkürzte sich, weil sich die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen um drei Wochen überlappten. Landesweit legte das Fremdenverkehrsgewerbe kaum zu. Die Alfsee Gmbh verzeichnete aber eine Viertelmillion Übernachtungen auf dem Campingplatz am See, in Ferienwohnungen und in der Jugendherberge. Damit legte sie in den Übernachtungszahlen um 20 Prozent zu. Die Samtgemeinde Bersenbrück stieg dank bis zu 3200 Gästen pro Tag in den Buchungszahlen des Tourismusverbandes Osnabrücker Land zur Nummer drei auf hinter der Stadt Osnabrück und der Gemeinde Bad Rothenfelde.

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Campingplatz am Hase-Stausee als einer der besten Europas gilt. Zu diesem Urteil kamen die Prüfer des Autoclubs ADAC erstmals im Jahr 2003, die ohne Anmeldung an die tausend Campingplätze überall in Europa überprüfen. Auch 2005 bestätigten die Prüfer ihr Prädikat. Der Platz erreichte 23 unter 25 möglichen Punkten. Auf der CBR-Messe Freizeit und Reisen in München wurde Geschäftsführer Harms kürzlich der Preis "ADAC-Super-Platz 2006" verliehen.