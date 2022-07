Vertreten den TuS Bad Essen in der Jugendbundesliga: Von links, Duc Nguyen, Pascal Heyna, Frederik Hensel, Trainer Volker Hensel, Louis Raabe, Khang Ngo und Duy Nguyen. FOTO: Lars Herrmann up-down up-down Vermischtes Junge TuS-Basketballer spielen jetzt Bundesliga 20.10.2009, 22:00 Uhr

Draußen wird es kalt, aber in der Halle geht es heiß her – die SG Bad Essen/Osna brück steht kurz vor dem S tart in die U-16-Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL). „Wir trainieren montags, dienstags und mittwochs als Mannschaft. Dazu kommt noch das Einzeltraining nur mit den Bad Essenern am Freitag“, gibt TuS-Coach Volker Hensel, der dem Osnabrücker Übungsleiter Johannes Knabe assistiert, einen Einblick in das Trainingspensum der Jungen.