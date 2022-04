Der Jugendsenat möchte sich stärker in die Kommunalpolitik einbringen. Das Gremium beantragt einen Sitz mit beratender Funktion im Ratsausschuss für Jugend und Soziales. Bürgermeister Ullrich Hockenbrink ist von dem Wunsch zurzeit nicht angetan, wenngleich er dem Ansinnen der Jugendlichen grundsätzlich positiv gegenübersteht.

Jugendsenat will mitreden

Für seine Zurückhaltung führt der Verwaltungschef pragmatische Gründe an. Wenn der Rat dem Antrag nachkäme, würde dies formal eine Neubesetzung der Ausschüsse bedeuten. Will heißen: Die Mandatsträger kämen im wörtlichen Sinne ins Rotieren. Dies sei nach der Kommunalwahl 2004 bereits so kompliziert gewesen, dass über die Besetzung von Ausschüssen teils das Los habe entscheiden müssen.

„Nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr ist das aber okay“, versicherte Hockenbrink Philipp Mittelberg, Tim Hübner und Lukas Büscher. Die beiden Schüler und der Auszubildende waren am Donnerstagnachmittag im Rathaus zu Gast, um ihr Anliegen vorzutragen. Der Bürgermeister machte aber einen Kompromissvorschlag. Wenn die Mitglieder des Jugendsenats etwas auf dem Herzen hätten, dürften sie im Fachausschuss auf der Verwaltungsbank Platz nehmen und in eigener Sache sprechen. Der Jugendsenat will ein oder zwei sachkundige Einwohner in den Jugendausschuss entsenden. Im Unterschied zu sachkundigen Bürgern hätten sie nur beratende Funktion ohne Stimmrecht. Wenn sie dieses möchten, müssten sie von einer Partei als sachkundige Bürger benannt werden. Dies möchte der Jugendsenat jedoch nicht, weil er sich als überparteiliches und unabhängiges Gremium versteht. Die aktuelle Wunschliste des Jugendsenats, die durchaus Realitätssinn erkennen lässt, ist überschaubar: Am Pausenhof der Realschule sollen Basketballkörbe installiert werden. Zudem würden sich die Skater im Ort über neue Elemente an der Skateboardanlage freuen. Das erste Begehren werde in Kürze umgesetzt, das zweite müsse noch geprüft werden, berichtete Hockenbrink. Wenn auch überparteilich, so will der Jugendsenat doch zu den Kommunalwahlen aktiv werden. „Wir überlegen Möglichkeiten, wie sich die Parteien jugendgerecht vorstellen können“, sagte Lukas Büscher. „Eine gute Idee“, befand der Bürgermeister. Weil sie schon einmal da waren, erkundigten sich die drei Jugendlichen nach dem aktuellen Sachstand zum Hof Schildkamp. Für die jetzige Flüchtlingsunterkunft hatte der Jugendsenat eine Umnutzung als Kultur- und Begegnungszentrum vorgeschlagen. Es habe unlängst eine Begehung gegeben, berichtete Hockenbrink. In der nächsten Sitzung des Bauausschusses werde ein Zwischenbericht zur Gebäudesubstanz vorgelegt.