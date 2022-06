Vor allem Barbara Rolle (SPD), Elisabeth Hegmann (SPD) und Gisela Knopff-Fäustlin (Grüne) bemängelten das Fehlen eines Budgets für kurzfristig entstehende Sachaufwendungen. „Für einen österlichen Bastelnachmittag können nicht drei Monate vorher Anträge gestellt werden, damit Tonpapier gekauft werden kann“, verdeutlichte Rolle das Anliegen. Hegmann stellte die Frage nach einer gerechten Verteilung der Mittel im gesamten Stadtgebiet. So würde aus Rücklagen für die Jugendarbeit in den Stadtteilen der neue Bulli für das Jugendzentrum in Melle-Mitte finanziert.

170000 Euro stellt die Stadt für das Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“ jährlich zur Verfügung, offene Jugendarbeit in den Stadtteilen wird mit 36000 Euro pro Jahr aus Landkreismitteln gefördert, hatte Möller zuvor die finanzielle Basis der freiwillig geleisteten städtischen Jugendarbeit erläutert. Von den 36000 Euro für die Stadtteile erhielten bislang Jugendprojekte in Neuenkirchen, Wellingholzhausen und Buer jeweils rund 10000 Euro, die verbleibenden 6000 Euro bildeten eine Rücklage. Da das Wellinger Projekt aufgegeben wurde, fließen diese 10000 Euro jetzt ebenfalls in die Rücklage. Daraus soll unter anderem ein Bulli für das „Alte Stahlwerk“ finanziert werden, erklärte Möller. Er betonte aber, dass der neue Bulli auch aus den Stadtteilen angefordert werden könne. Ebenso stünde das hauptamtliche pädagogische Personal in Melle bei Bedarf für „aufsuchende Jugendarbeit“ in den Stadtteilen zur Verfügung. Unterstützung erhielt Möller von Wilhelm Hunting (SPD), der „keinen Konflikt zwischen der Stadtteiljugendarbeit und dem Meller Jugendzentrum aufbauen“ wollte.

In einem vortragsartigen Redebeitrag verdeutlichte Doris Weber (CDU) den Rückgang der Jugendangebote des „Blauen Waggons“: Nach dem Wegfall der RWE-Stiftungsgelder musste der Verein Jugendhaus Buer unter anderem die Öffnungszeiten halbieren und die Hausaufgabenhilfe in den Schulen einstellen, Sozialarbeiter Michael Suchy und der RWE-Bulli stehen nicht mehr zur Verfügung. Weber erneuerte die Forderung nach einem Sachkostenzuschuss von 10000 Euro, „damit die Jugendarbeit in Buer nicht auf dem Abstellgleis landet“. Von einem „unzweifelhaften Bedarf“ sprach Ulrich Meyer-Bröcker (CDU).

Möller wies in seinem Referat darauf hin, dass derzeit auch in Oldendorf, Bruchmühlen und Riemsloh über Konzepte für offene Stadtteiljugendarbeit diskutiert werde, der Topf mit 36000 Euro pro Jahr aber vorläufig konstant bleibe. Ohne Abstimmung wurde das Thema beendet, Ortsbürgermeister Georg Harms (CDU) dankte für die „Infos der Verwaltung“.