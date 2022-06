Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Jugend und Berufswahl: Eltern blieben zu Hause 16.11.2000, 23:00 Uhr

Lingen (pe) Das Interesse mancher Eltern im Emsland am beruflichen Werdegang ihrer Kinder läßt anscheinend zu wünschen übrig. Dies ist ein Fazit der Ausbildungsbörsen, die erstmals im September und Oktober an zwei Tagen an den Berufsbildenden Schulen in Papenburg, Lingen und Meppen durchgeführt wurden. Einzelheiten teilte der Erste Kreisrat Reinhard Winter in der letzten Sitzung des Kreisschulausschusses in den Berufsbildenden Schulen Lingen, kaufmännische Fachrichtungen, mit.