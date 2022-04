Jude Law zieht es zum Theater. FOTO: Archiv Vermischtes Jude Law kehrt auf Musical-Bühne zurück 14.01.2011, 11:15 Uhr

Filmstar Jude Law («Sherlock Holmes») kehrt auf die Musical-Bühne zurück. Der Schauspieler wird von August an in dem Musical «Anna Christie» einen Seefahrer spielen, der sich in eine Prostituierte verliebt, berichtete die Nachrichtenagentur PA.