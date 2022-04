Nach Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Christina Hendricks und Richard Jenkins hat auch Domenick Lombardozzi («S.W.A.T. – Die Spezialeinheit», «Miami Vice») für «God's Pocket» seine Zusage gegeben, berichtet der «Hollywood Reporter». Lombardozzi, der sich vor allem als Detektiv in der US-Serie «The Wire» einen Namen machte, soll in dem Verbrecherdrama einen brutalen Gangster mimen. Der Film nach der Romanvorlage von Pete Dexter spielt in einer heruntergekommenen Vorstadt von Philadelphia. Nach dem angeblichen Unfalltod eines Bauarbeiters geht ein Reporter der Geschichte nach und deckt allerhand Abgründe in dem schmuddeligen Umfeld auf.